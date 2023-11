Continuano le numerose attività, live ed incontri dell’Allegria festival e, anche in questa seconda edizione, ha scelto di coinvolgere i bambini. Artisti e compagnie nazionali metteranno in scena originali spettacoli teatrali dedicati al Natale e alla fiabe e, sul palco, vedranno protagonisti attori e simpatici burattini artigianali.

La manifestazione, promossa e ideata dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” e dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della “Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura”, propone un variegato programma partito lo scorso 18 novembre e che si snoderà fino al prossimo 30 dicembre in diversi spazi urbani e siti culturali della periferia di Reggio Calabria. Il programma degli appuntamenti teatrali per bambini e famiglie si aprirà il sabato 25 novembre alle ore 18:30 alla stazione di Santa Caterina – sede dell’Associazione “Incontriamoci sempre”, con lo spettacolo di burattini “Il Mostro Mangiacolori” di Daniela Castiglione dell’associazione Macchia Solare. L’atteso evento di burattini, una rivisitazione della famosa fiaba per bambini, vedrà protagonisti il bimbo Ciccicocò insieme ad un gatto magico che tra mille avventure dovranno riportare i colori nella BiancoCittà, dove i suoi abitanti sono diventati completamente bianchi a causa del tremendo e un po’ tonto mostro mangiacolori.

La fiaba sarà interpretata magistralmente dai burattini dell’attrice Daniela Castiglione, nota per aver frequentato i principali festival di teatro di figura. Daniela si è occupata costantemente del rapporto tra teatro dei burattini e temi sociali, portando i suoi burattini alle Vele di Scampia, negli ospedali con la Fondazione Abio, tra i terremotati dell’Aquila approfondendo temi come l’immigrazione, l’adozione, l’ospedalizzazione insieme alla Casa Editrice Carthusia e a Emergency.

Il 7 dicembre, poi, alle ore 18,30 nel parco “Collina degli Angeli” di Trabocchetto si svolgerà lo spettacolo degli elfi di Babbo Natale “Ciuffo e Pepper e la mongolfiera dei desideri”. Un’occasione per i più piccoli e non solo, dove si potranno consegnare le letterine a Babbo Natale e si potranno scattare delle suggestive foto con la grande mongolfiera degli elfi.

Il 23 dicembre alle ore 21 invece, al teatro di San Brunello andrà in scena un’originale rivisitazione della favola di Collodi con lo spettacolo teatrale “una famiglia di Pinocchi” della compagnia Isola di Confine diretta dall’attore napoletano Valerio Apice. Lo spettacolo intreccia il testo “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi con “La Filastrocca di Pinocchio” di Gianni Rodari, dando vita ad una performance variegata, i cui attori interpretano diversi personaggi, supportati dalla musica dal vivo e dai burattini. Il 30 dicembre alle 18,30 alla stazione di Santa Caterina – sede dell’Associazione “Incontriamoci sempre”, chiuderà la rassegna lo spettacolo “Natale con i tuoi” con i burattini di Bambabambin Puppet Theatre. Uno spettacolo divertentissimo con i personaggi del Natale e i comici della tradizione carnevalesca Pantalone, Arlecchino, Colombina e Ginetto, il burattino più piccolo della compagnia che si troverà ad affrontare con l’aiuto di un Angelo i pericoli di un diavolo dispettoso.Tanti altri gli appuntamenti gratuiti nelle diverse periferie della città con il circo travolgente di Mister big Circus, i numeri di giocoleria e fuoco della compagnia Giocolereggio, lo spettacolo “Piccole paure per tutte le età” con la compagnia Spazio teatro. In occasione del black friday anche l’Allegria Festival propone una speciale offerta dedicata alle famiglie e ai più piccoli per incentivare la partecipazione agli eventi teatrali, coinvolgere la comunità e andare incontro alle difficoltà economiche di questo periodo.

abbonamento speciale acquistabile dal 21 al 24 novembre sul sito di Unsul sito di liveticket.it o presso i punti di rivendita, comprende i quattro eventi a pagamento di burattini, teatro e arte di strada dedicati ai bambini.