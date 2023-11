“Il Ministero della Giustizia fa squadra, non solo al suo interno ma anche con la magistratura e l’avvocatura, per raggiungere importanti risultati, concreti. Così, dopo anni di ritardi burocratici, complicazioni amministrative e aspettative disattese, finalmente il nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria diventa realtà”. Lo ha detto il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto oggi a Reggio Calabria per presentare il progetto definitivo del nuovo Tribunale. “Grazie anche all’apporto dell’ufficio tecnico amministrativo della Presidenza del Consiglio – ha proseguito -, il gruppo del Ministero della Giustizia è riuscito a dare il via al definitivo ed efficiente completamento, in meglio, dei lavori della nuova sede. Quello che correva il rischio di essere considerato un cattivo esempio diventa, con questo governo, frutto virtuoso di competenze e di impegno. Il ‘ranocchio’ si trasforma in ‘principe’, per citare una fiaba dei Fratelli Grimm”, ha concluso.