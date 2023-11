Gli operatori di Castore sono intervenuti in queste ore per la rimozione di un ramo caduto da una delle piante monumentali nei pressi della rotonda di Piazza Indipendenza. Sul posto si è immediatamente recato l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune Rocco Albanese, che ha espresso piena vicinanza nei confronti dei due giovani che si trovavano all’interno dell’automobile colpita dal ramo.

“Siamo rammaricati per l’episodio – ha affermato Albanese – purtroppo un evento naturale del tutto imprevedibile. Quella pianta, insieme alle altre del parco botanico del Lungomare, era stata interessata recentemente da un intervento di manutenzione e di potatura, avvenuto nello specifico non più di un mese fa. Naturalmente i nostri interventi sono eseguiti in conformità con le prescrizioni delle autorità di settore. Nei mesi scorsi sono state ingenti le attività di manutenzione sugli alberi monumentali del Lungomare, sui quali l’Amministrazione ha investito importanti somme”.

“Purtroppo l’episodio avvenuto oggi ha interessato un ramo sul quale non era stata rilevata alcuna criticità. Non vi era alcun segnale che potesse presagire un suo cedimento. Le attività di controllo proseguono comunque in maniera continua ed ora saranno ulteriormente intensificate. Ciò che conta oggi è esprimere la piena vicinanza nei confronti dei due giovani la cui auto è stata colpita dal ramo, che fortunatamente non hanno riportato alcuna conseguenza”.