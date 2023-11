di Grazia Candido – In tournèe da oramai parecchi mesi con la brillante commedia “Come fosse amore” di e con l’autore e regista Marco Cavallaro, l’attore reggino Peppe Piromalli non si accontenta dei continui sold-out registrati per il Belpaese anzi, è pronto con la nuova stagione teatrale in programma al teatro “Francesco Cilea” e che vedrà alzare il sipario l’11 Dicembre l’attore Angelo Duro con il suo live “Sono cambiato” e il 15,16,17,18 Dicembre la siciliana Teresa Mannino con “Il giaguaro mi guarda storto”.

Una nuova sfida per il numero uno dell’Oda che affronta serenemanete, con grinta e gratitudine per il suo pubblico, anche questa nuova stagione, caratterizzata da grandi interpreti e prestigiose produzioni.

“E’ un cartellone artistico pieno di big, concerti e compagnie teatrali entusiaste di calcare la scena della massima culla dell’arte reggina che ospiterà per la prima volta, l’11 Maggio 2024, ultimo appuntamento (fuori abbonamento), l’attore torinese Luca Argentero protagonista di “È questa la vita che sognavo da bambino?”, spettacolo scritto da Gianni Corsi, Luca Argentero ed Edoardo Leo, che ne cura anche la regia – afferma Piromalli -. Ma tanti sono gli amici che illumineranno il Cilea: Teresa Mannino (sold-out tutte le quattro date), Maurizio Battista, Maurizio Casagrande, Antonio Catania, Tiziana Foschi, Alessandro Sparacino, Claudio Insegno, Federico Perrotta, Incanto quartet, il musical Neverland (Peter Pan), ci faranno sorridere, emozionare, tornare indietro nel tempo e rivivremo anche la magia del Santo Natale, il 23 dicembre con il gospel di Kayla Harvey & the Bronx black keys. L’Oda ha puntato sulla contaminazione tra differenti forme espressive che si ricompongono nel linguaggio nel teatro e che vede veri cavalli di razza protagonisti di interessanti ed unici dialoghi, live, storie”.

Una programmazione articolata e poliedrica che merita per il direttore artistico un sentito ringraziamento al suo pubblico che, già per i primi appuntamenti ha decretato “ampia partecipazione siglando il tutto esaurito per la metà delle date in programma”.

“E’ ancora possibile acquistare i biglietti per i prossimi appuntamenti e partecipare alle commedie o ai concerti senza tempo e, in una continua altalena di emozioni, saremo in bilico tra felicità, sorrisi ed armonia – conclude l’attore Piromalli -. Al pubblico il compito di essere di nuovo il vero protagonista, di sfidare il tempo, di usare il palcoscenico come un proprio spazio di crescita e, quindi, di vita. Facciamo nostro quel luogo dove ogni anno, proviamo con tanti sacrifici, a restituire il valore che merita”.