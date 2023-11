effettuare diverse perquisizioni personali e locali, anche finalizzate alla ricerca di armi.

Le persone denunciate sono state 24, per vari reati tra cui furto di energia elettrica e furto di acqua e sono stati sequestrati circa 800 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi confezionate in bustine di cellophane termosaldate e 20 grammi del tipo eroina.

Il personale della locale Arma dei Carabinieri, durante una perquisizione domiciliare, ha arrestato un residente di 20 anni, trovato in possesso di un fucile con matricola abrasa, a canne mozze, cal.16 con relativo munizionamento ed un coltello. L’arma clandestina è stata rinvenuta all’interno della lavatrice, in mezzo agli indumenti da lavare.

L’attività posta in essere ha consentito, inoltre, al personale dell’Ufficio Immigrazione, impiegato nei servizi, di espellere un cittadino marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Il massiccio dispositivo di sicurezza, pianificato in sede di tavolo tecnico, attuato dal Questore della Provincia di Reggio Calabria e reso possibile dalla cooperazione tra le varie Forze di Polizia,proseguirà anche nei prossimi giorni.