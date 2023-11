Il Natale di un tempo, con la sua magia, la sua atmosfera unica, in una cornice avvolgente e incantata. È questo che propone “Borgo Nocille in festa”, l’iniziativa lanciata dall’omonima associazione culturale presieduta da Demetrio Laganà, che dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024 aprirà le porte del borgo incantato a bambini, famiglie e scuole, per vivere il Natale all’insegna delle tradizioni, dei sapori e degli odori di un tempo.

«Quest’anno abbiamo voluto creare un’iniziativa che faccia rivivere alla gente, soprattutto ai bambini, le tradizioni del Natale dei nostri nonni» conferma infatti Laganà.

«Andremo a svolgere delle attività che mirano a far riscoprire i vecchi usi, i nostri costumi, in particolare partendo dalle tradizioni culinarie. Insegneremo, ad esempio, ai bambini come fare i dolci tradizionali, tra cui i petrali, nel nostro forno a legna – prosegue il presidente – ma faremo fare loro anche il giro con gli asinelli, col pony, sul calessino».

Tante le attività proposte per tutto il periodo delle festività natalizie: dai laboratori creativi e culinari, alle letture sul Natale, dai giochi di un tempo alle degustazioni dei prodotti tipici, dalle musiche tradizionali con gli zampognari al trekking someggiato, ai giri sul calessino.

Le iniziative saranno presto dettagliate in un calendario con le date dei vari eventi.