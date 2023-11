È un corto che tocca le corde dei cuori, anche quelli apparentemente più duri e che mette in evidenza la sensibilità e la passione di professionisti reggini che, all’unisono, dicono: “Basta violenza”.

“Lividi nel Cuore” è il modo che Mariana Melchionna, maestra e coreografa della scuola di danza “Real Dance”, ha deciso di utilizzare per rappresentare la sua lotta contro la violenza sulle donne.

Il cortometraggio è stato realizzato sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, con la sapiente regia di Antonio Rieto e le riprese di Emanuele Praticò ma, le vere protagoniste sono le splendide ragazze della scuola “Real Dance” che hanno messo in scena delle fantastiche coreografie senza trascurare l’aspetto attoriale.

Il messaggio che “Lividi nel Cuore” vuole mandare è che “la violenza non è un destino” e che se ci ribelliamo ai soprusi, alla violenza fisica, psicologica di chi dice di amarci ma invece, ci fa solo del male, forse, fermeremo questo vortice di sangue che sta mettendo all’angolo un Paese intero, una società, il mondo.

Il cortometraggio è un modo per spronare istituzioni, la collettività, le scuole, le associazioni a fare rete, a combattere insieme per difendere tutte quelle donne che, ogni giorno, sono vittime di carnefici che si spacciano per uomini deboli e fragili.

L’amore non uccide, non fa soffrire, non ti priva della dignità, del tuo volto, della tua vita.

L’amore vero è condivisione, è rispetto, è passione sana, è gioia, è sacrificio ma se fatto volutamente con il partner per migliorare la propria esistenza.

Da Reggio Calabria, quindi, si alza un rumore fortissimo, fatto di immagini, passi di danza, musica e parole per dire “basta a questa cieca violenza che priva la donna di essere finalmente libera e sicura di poter scegliere con chi vivere la sua vita”.

Sono immagini che fanno riflettere cariche di emozioni che travolgono chi sta guardando il corto e, allo stesso tempo, é un lavoro che lascia la speranza di tanti giovani che sognano un mondo migliore.

Di seguito il link del video: https://youtu.be/VMTNMISoQbQ