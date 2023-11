Un programma di allenamento per aiutare a vivere in modo più sano e gioioso e con meno impedimenti nella quotidianità.

Al centro sportivo Poseidon di Reggio Calabria, lezioni mirate per donne e uomini over 50 per migliorare la salute e il benessere fisico e mentale.

Insieme al fisioterapista ed osteopata Salvatore Praticó, tre volte a settimana, donne in età avanzata ma anche molti giovani, imparano a muoversi in modo regolare migliorando la mobilità, la forza e l’equilibrio.

“L’esercizio fisico regolare sviluppa i pensieri, la memoria, la capacità di socializzare e può ridurre il rischio di malattie legate alla demenza – spiega l’istruttore Praticó -. Insieme alle mie allieve, eseguiamo esercizi per migliorare tono ed elasticità ma, soprattutto, per prevenire e ridurre il rischio di fratture e rallentare l’evoluzione di patologie degenerative quali l’artrosi”.

Una quotidiana attività fisica abbinata ad una sana e corretta alimentazione, consente di avere importanti ricadute sulla qualità della vita, oltre ad un impatto psicologico e sociale altamente positivo.

Lo sanno bene le signore iscritte al corso di ginnastica dolce e posturale che, apprezzando la riconosciuta esperienza del fisioterapista Praticó da sempre attento a coniugare la necessità di fare un lavoro sul corpo e sull’animo per unire benessere interiore ed esteriore, sottolineano i benefici dello sport non solo osseo-articolari ma, dell’intero sistema.

“Lo sport ha un ruolo fondamentale nelle varie fasi evolutive della persona, da quella infantile-adolescenziale all’età avanzata – conclude Praticó -. L’obiettivo è allenare il corpo allo sport senza stressarlo in maniera eccessiva. Le mie allieve eseguono serie di allungamenti, distensioni, stretching e addominali di vario genere, lavorando sulla flessibilità del tono muscolare e sulle articolazioni. Inoltre, non mancano movimenti focalizzati sulla distensione della colonna vertebrale e dei muscoli del collo, che spesso determinano irrigidimenti e mal di schiena. I vantaggi della ginnastica dolce sono molteplici e il movimento è una componente fondamentale per garantire un invecchiamento in salute”.