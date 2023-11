Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha partecipato all’inaugurazione della campagna di tesseramento del circolo “Arci Samarcanda”, realtà associativa che svolge le proprie attività in un bene confiscato alla criminalità organizzata.

«Samarcanda – ha detto il sindaco – è uno spazio di socialità, aggregazione e cultura che, come Amministrazione comunale e Città Metropolitana, sosteniamo ed al quale siamo accanto nella consapevolezza che le associazioni chiamate a gestire beni sottratti alla ‘ndrangheta affrontano difficoltà legate alla manutenzione degli spazi stessi». «Noi – ha ribadito Falcomatà – cerchiamo di aiutarli portando avanti le loro iniziative. In particolare, l’Arci è un presidio di legalità, di conoscenza, di rispetto della pace e dei diritti umani in tutto il mondo».

«Proprio per questo – ha concluso il sindaco – consideriamo Arci, davvero, l’erede di quella tradizione culturale antifascista che, ancora e soprattutto oggi, si erge a baluardo di democrazia e di difesa della nostra Costituzione».