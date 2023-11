Dal 12 Gennaio al 4 Febbraio 2024, tutti i venerdì, sabato e domenica, si terrà un corso di formazione promosso dall’associazione “Pagliacci Clandestini APS”, rivolto a chiunque voglia apprendere l’arte della Clownerie. Ospiterà il corso la sede del Centro famiglie “La Collina degli Angeli” presso il cortile parrocchiale della chiesa di S. Antonio a Reggio Calabria.

Il corso è aperto a tutti dai 16 anni in su. Per partecipare è necessario tesserarsi e versare la quota di iscrizione, che servirà a coprire i costi di materiale, assicurazione e logistica.

Cosa vuol dire diventare pagliaccio sociale? Un pagliaccio sociale è una persona che porta l’arte teatrale della Clownerie dove serve e dove i sorrisi mancano o c’è troppo silenzio. Ma può anche essere un professionista che ama l’arte e sa lavorarci, in strada, alle feste, nei festival.

Un pagliaccio sociale è una figura eccentrica e versatile e ciò che si impara studiando l’arte clown è un insieme di elementi adattabili a diverse circostanze (artistiche e non).

Per considerare il corso concluso è necessario non superare il 20% di ore di assenza. Chi conclude il corso può scegliere se diventare volontario, artista o continuare a fare parte dell’associazione con altro ruolo. In ogni caso la tessera è valida per un anno dalla data di sottoscrizione.

Per ogni ulteriore dubbio o curiosità è possibile scrivere a direttivopagliacciclandestini@gmail.com oppure contattare il numero 3779545264.

I pagliacci Clandestini sono pronti ad accogliere chiunque abbia voglia di imparare!