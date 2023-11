Il 13 novembre è stata celebrata in molte scuole d’Italia la “Giornata mondiale della gentilezza”. Anche l’Istituto comprensivo “Radice Alighieri” di Catona ha voluto fare la sua parte, coinvolgendo i tre ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria – in attività didattiche che hanno visto protagonisti tutti gli alunni nell’ambito del percorso di legalità ed educazione civica.

La giornata è stata aperta dall’intervento della Dirigente scolastica, Avv. Simona la quale ha evidenziato come ci siano gesti che possono cambiare la vita e fare la differenza, pur non richiedendo grandi sforzi. Una buona azione, un sorriso sono un toccasana soprattutto verso le persone deboli e che si trovano momentaneamente in difficoltà. Con questo spirito d’iniziativa, presso la scuola catonese, sono stati raccolti generi alimentari , giocattoli e materiale scolastico che serviranno per le famiglie indigenti della circoscrizione. Hanno affiancato la scuola in questa opera meritoria le parrocchie di San Francesco e San Dionigi con i rispettivi parroci, Don Antonio Casciaro e Don Francesco Siclari, la parrocchia di Villa San Giuseppe, rappresentata dalla signora Giovanna Morabito, l’Istituto “Figlie di Maria Immacolata” di Catona, rappresentato da suor Monique e l’associazione “In cammino”. Nel corso della mattinata i ragazzi hanno esposto i loro lavori (disegni, cartelloni) e recitato poesie che hanno toccato il cuore dei presenti.