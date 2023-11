“Nel periodo di Natale il costo dei biglietti è sempre molto alto per i calabresi che tornano in Calabria.

La notizia che voglio darvi è questa: abbiamo aumentato il numero dei voli.

Grazie ad un’interlocuzione avuta con la compagnia aerea SkyAlps dal 19 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024 avremo un volo, di andata e ritorno, in più al giorno da Roma Fiumicino per Reggio Calabria e da Reggio Calabria per Roma Fiumicino”.

Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video postato sui social nel quale appare in compagnia del presidente di Enac, Pierluigi Di Palma.

“Questa iniziativa consentirà ai calabresi di avere un prezzo bloccato, intorno a 100 euro, per poter tornare in Calabria durante le festività.

Ci saranno sempre i voli Ita e ci saranno questi voli in più. Un risultato positivo, possibile anche grazie all’Enac, e ringrazio il presidente Pierluigi Di Palma che ha sempre dimostrato grande sensibilità per lo sviluppo degli aeroporti calabresi”.