Caro Antonio, nostro Amico, Socio ed Ex Presidente dell’emittente che è sempre stata a te cara, oggi hai lasciato tutti noi, senza farci più trasmettere via etere. Sin dagli anni ‘80 hai fatto sempre parte della nostra famiglia, Radio Roccella è stata la tua casa, che hai spesso rivoluzionato e modificato, migliorandone la qualità tecnica e professionale, in ogni sua forma. Eri un “passionario” della musica, delle tecnologie e dei giovani, infatti il tuo progetto ultimo è stato quello di seguire Radio IVO, la radio online dei ragazzi del Liceo Classico “Ivo Oliveti” di Locri, nata dalla nostra emittente e poi interamente gestita dal tuo operato, al fianco dei giovani studenti. Tutti noi ti ricorderemo per il tuo carattere forte e tenace, spesso si discuteva per cambiare alcune cose e si cambiavano assieme, con grande soddisfazione di tutti; anche gli eventi, come ad esempio il Rock Contest o molte notti bianche sono stati forgiati da te inizialmente e poi hanno preso piede nel corso del tempo. Un caro saluto alla tua cara famiglia, sempre vicina a te, Pina e Giovanni, che da oggi avranno la tua luce dall’alto, che guiderà il loro cammino. Arrivederci Tony e fai buon viaggio… nell’etere!

La tua famiglia di Radio Roccella.

Strill.it si unisce al cordoglio della famiglia per la perdita dell’ex presidente di Radio Roccella.