“Un risveglio dal sapore amaro quello del primo novembre per i cittadini reggini: sui social le foto dei lavori della pista ciclabile della via Vecchia Pentimele, realizzata con vernice rossa, rimbalzano su tutte le pagine umoristiche, anche nazionali. Uno scempio, frutto di una modalità di gestione dei lavori approssimativa che la città di Reggio Calabria non merita”.

Con queste parole il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, commenta in una nota la vicenda della pista ciclabile di Pentimele.

“Nella seduta odierna della commissione Controllo e garanzia ho chiesto che venga convocato, nella prossima seduta, il dirigente del settore lavori pubblici, l’assessore Muraca e il Rup, responsabile unico del procedimento, che si sono occupati della realizzazione della pista ciclabile” annuncia Milia.

“È indispensabile che i diretti interessati, convocati in commissione, spieghino le modalità di gestione dei finanziamenti destinati alla pista ciclabile e la scelta di adoperare una vernice, di colore rosso, come se fosse la scena di un film tarantiniano” prosegue il consigliere Milia.

“Chiederemo se si ha intenzione di proseguire con i lavori e in quali termini, per restituire decoro e dignità a un lavoro svolto evidentemente in modo grossolano, come del resto tutte le opere siglate da questa Amministrazione”.