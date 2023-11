“LFA Reggio Calabria comunica che presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata, sarà possibile ristampare le tessere stagionali non leggibili ai tornelli dello stadio “Oreste Granillo”. Per tutti gli intestatari dell’abbonamento che non potranno recarsi personalmente al Centro Sportivo, sarà possibile incaricare un’altra persona, munita di delega firmata dal titolare della tessera e relativo documento d’identità. Di seguito giorni e orari: da mercoledì 15 a sabato 18 dalle ore 10 alle 13″.