Il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha incontrato il Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria Colonnello Cesario Totaro. L’incontro, svoltosi nella sala di rappresentanza Monsignor Giovanni Ferro di Palazzo Corrado Alvaro, è stato l’occasione per ribadire la collaborazione dell’Ente metropolitano nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, “preziosa risorsa – ha affermato il sindaco a margine dell’incontro – per la lotta alla criminalità organizzata e per la difesa dei diritti della cittadinanza”.

“Ringrazio il Comandante Totaro per la cortese visita istituzionale – ha aggiunto il primo Cittadino – attraverso lui abbiamo la possibilità di esprimere la nostra gratitudine e la piena ammirazione per tutti gli uomini e le donne in uniforme, che quotidianamente lavorano per la sicurezza della nostra comunità e per liberare il territorio dal giogo criminale della ‘ndrangheta. In particolare – ha concluso – a tutti i Carabinieri che operano nei contesti più complessi, dove le caserme della Benemerita costituiscono un presidio sicuro di legalità ed un solido avamposto della presenza dello Stato sui territori”.