Il Ministero della Cultura tramite la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), promuove la creatività e finanzia Il progetto Classroom 5.0 ideato da Radio Ivo programma “Per Chi Crea” che durerà tutto l’anno scolastico.

Il progetto ideato dalla web radio mira alla formazione e promozione culturale degli studenti.

CLASSROOM 5.0 quindi è un percorso per le competenze trasversali messo in atto all’interno del Liceo Classico Ivo Oliveti che comprende anche il Liceo artistico “P. Panetta “di Locri e il Liceo artistico “Pitagora “di Siderno, l’idea di svolgere attività didattico culturale portata avanti dagli alunni dell’Istituto, espresso desiderio della Dirigente Scolastica Carla Maria Pelaggi e con il forte sostegno delle docenti Immacolata Aversa e Maria Vittoria Valenti tutor interni.

Il progetto si presenta non solo come laboratorio in cui gli alunni hanno la possibilità di utilizzare le strategie tecnologiche legate all’informazione, ma costituisce, al contempo, occasione di studio attraverso la preparazione e la produzione di attività didattiche di vario tipo: da quelle di stampo strettamente culturale a quelle di intrattenimento, riuscendo a valorizzare anche nuovi scrittori, artisti, musicisti e attori.

ll progetto già partito prevede una realizzazione che va dal 30.10.2023 al 30.10.2024 coinvolgendo oltre 50 studenti con lezioni teoriche, in aula, che con attività pratiche.

Un progetto innovativo di alta qualità culturale pedagogica che dà spazio alla creatività ed opportunità di espressione ali studenti partecipanti in sintonia con neo scrittori, artisti, musicisti e attori.

Molteplici partenariati con associazione locali sono stati stretti per rendere il progetto competitivo a 360°