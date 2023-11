Quando una voce tra le più apprezzate d’Italia, quella di Fiorella Mannoia, incontra uno tra i maggiori musicisti jazz del nostro Paese e non solo, Danilo Rea, non può che nascere un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità. Dopo il successo registrato con il tour estivo, lo straordinario live di Mannoia e Rea ritorna con la sua atmosfera intima e potente a lume di candela con tre imperdibili date, nella nostra regione, del loro tour invernale “Luce”. Rea e Mannoia saranno il 7 dicembre al Teatro Politeama a Catanzaro, l’8 dicembre al Teatro Rendano a Cosenza e il 13 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Fiorella Mannoia, una delle voci più amate e riconosciute del panorama musicale italiano, ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione intensa e la sua capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso le sue canzoni. Danilo Rea, pianista di fama internazionale, è noto per la sua maestria nel creare atmosfere suggestive e coinvolgenti con il suo strumento. Il tour “Luce” è un’occasione unica per assistere a un concerto intimo e raffinato, in cui Fiorella Mannoia e Danilo Rea si esibiranno insieme, regalando al pubblico un’esperienza musicale unica nel suo genere. Durante lo spettacolo, i due artisti interpreteranno alcuni dei loro brani più celebri, ma anche alcune sorprese e collaborazioni inedite.

I teatri scelti per ospitare questi concerti sono luoghi di grande prestigio e bellezza, che offriranno al pubblico un’atmosfera unica e suggestiva. Sarà un’opportunità per immergersi nella magia della musica e lasciarsi trasportare dalle emozioni che solo Fiorella Mannoia e Danilo Rea sanno regalare.

Le prevendite per tutti e tre i concerti previsti in autunno in Calabria di Fiorella Mannoia e Danilo Rea sono già disponibili attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria oltre che in tutti i punti vendita autorizzati abituali.