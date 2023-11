Bluferries, società del Gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa del traghettamento dei passeggeri e dei mezzi di trasporto nello Stretto di Messina, entra oggi a far parte del Polo Logistica.

L’operazione, in linea con il Piano Industriale 2022-2032 del Gruppo guidato dall’Amministratore Delegato Luigi Ferraris, è avvenuta attraverso un atto di scissione con l’assegnazione delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale di Bluferries da Rete Ferroviaria Italiana in favore di Mercitalia Logistics.

La società capofila del Polo Logistica diventa così il socio unico ed eserciterà anche l’attività di direzione e coordinamento. L’attività consentirà una maggiore integrazione mare-ferro-gomma in un’ottica di sviluppo dei traffici a supporto dell’economia del territorio. Resta salvaguardato il livello occupazionale dell’operatore marittimo, oggi composto da oltre 170 persone.