Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria promuove lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica firmando il contratto con Renovit Public Solutions S.p.A., società del Gruppo Renovit – piattaforma italiana per l’efficienza energetica nata da un’iniziativa di Snam e CDP Equity – uno dei principali operatori italiani di servizi energetici integrati e multiservizio tecnologico, per enti pubblici, in particolare strutture sanitarie, e il settore terziario.

Il contratto, che ha per oggetto l’affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato, prevede la fornitura di energia per gli immobili dei presidi “Riuniti”, “Morelli” e degli uffici amministrativi, con durata 9 anni ed un investimento complessivo, a carico di Renovit Public Solutions S.p.A., di 6,1 milioni di euro.

Renovit accompagnerà il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” nel percorso di efficientamento dei propri consumi energetici, consentendo così di ridurre l’impronta ambientale degli edifici. Un progetto in linea con l’obiettivo dell’azienda di contribuire alla transizione energetica del Paese, migliorando allo stesso tempo la qualità della vita e la resilienza dei territori e delle città.

Attraverso tali opere di riqualificazione energetica il G.O.M. sarà in grado di ridurre il proprio impatto ambientale e di aumentare la propria competitività, consentendo una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% pari a 1.300 TEP. Sarà inoltre evitata l’emissione in atmosfera di 36 tonnellate di CO2 all’anno, equivalenti alle emissioni che potrebbero assorbire 1.789 alberi adulti.

Gli interventi al presidio “Riuniti” prevedono:

la realizzazione di un sistema di trigenerazione che consentirà la produzione combinata di energia termica, energia elettrica ed energia frigorifera in grado di sviluppare una potenza elettrica pari a circa 630 kWe ed una frigorifera di circa 500 kWf;