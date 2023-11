Accolta la richiesta di proroga del termine per la definizione bonaria dei carichi comunali originariamente fissata per il 31 ottobre.

A seguito di espressa richiesta della Camera degli Avvocati Tributaristi di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, con delibera di giunta n.237 del 31/10/2023 ha accolto le istanze degli operatori e dei cittadini di cui la Cat di Reggio Calabria si è fatta portavoce.

La Camera Tributaria degli Avvocati di Reggio Calabria ha dichiarato: “Esprimiamo viva soddisfazione per il clima di collaborazione che si è instaurato con il Comune; la nostra richiesta è scaturita dalle sollecitazioni dei cittadini che lamentavano una ristrettezza nei tempi di adesione alla rottamazione dei carichi comunali, scadenza originaria concomitante con altri adempimenti deflattivi del contenzioso a carattere agevolativo”.

Il nuovo termine, quindi, è stato differito di 15gg (slittamento massimo della scadenza cosi per come consentito dal regolamento), e pertanto si potrà aderire sino al 15 novembre prossimo.

