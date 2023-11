Negli ultimi giorni, i carabinieri della Compagnia di Palmi, unitamente a personale dei Nuclei Carabinieri Forestali di Cittanova e Sant’Eufemia d’Aspromonte, hanno deferito in stato di libertà 4 persone per reati in materia ambientale.

In particolare a Seminara i controlli effettuati dai militari dell’Arma hanno consentito di sequestrare una discarica abusiva di pneumatici ormai fuori uso ed accatastati tra loro in un terreno adiacente alla strada provinciale 26.

A Scido, a causa dei forti odori di fumo provenienti da un garage, i carabinieri della locale stazione hanno ispezionato il locale e hanno trovato una carrozzeria abusiva, poi sequestrata, con tanto di forno per la rinverniciatura e canna fumaria artigianale.

Anche a Sant’Eufemia d’Aspromonte i controlli mirati ed approfonditi dei militari dell’Arma hanno consentito di sequestrare tre autolavaggi abusivi, le cui acque reflue, unitamente a pericolosissimi detersivi industriali ed olio motore, sfociavano nei corsi d’acqua della zona circostante.

L’azione intrapresa dai Carabinieri, che ha contribuito a preservare la natura da attivita’ nocive per l’uomo e per fauna locale, ha consentito deferire all’autorità giudiziaria i titolari delle attività abusive pocanzi descritte e di irrogare sanzioni amministrative complessive per diverse migliaia di euro.