Ma, allo stato attuale – continua Labate – con le regole vigenti, non può esistere in capo a nessun commerciante come in capo a nessun cittadino il dubbio di una disparità di trattamento o che rispettare le regole sia inutile. Per questo raccogliendo il sentire di tanti operatori anche emotivamente allo stremo, abbiamo ritenuto importante condividere con l’amministrazione comunale la necessità di una seria azione concentrando l’attenzione su vendita abusiva di pane, vendite abusive di prodotti di dubbia provenienza anche sulle vie centrali in postazioni più o meno stabili, controllo sulle vendite promozionali o in saldo, controllo sul rispetto delle regole sulla occupazione suolo in capo ad operatori del settore pubblici esercizi, decoro urbano”.

Con specifico riferimento al settore della panificazione, particolarmente esposto al fenomeno dell’abusivismo, i rappresentanti del gruppo Assipan Confcommercio Laurendi e Magno, hanno chiesto massima attenzione, sottolineando “come la vendita di pane al di fuori delle regolari linee di distribuzione, oltre ad esporre i panificatori a una forte concorrenza sleale, mette in pericolo in primis il consumatore perché rimangono ignote le materie prime utilizzate, le metodiche di produzione e manca il rispetto delle basilari norme igieniche”.

Piena la condivisione dell’assessore Palmenta e del comandante Zucco che hanno raccolto con favore la segnalazione dei rappresentanti di Confcommercio, assicurato massima attenzione anche in vista delle prossime festività natalizie e condiviso come “il fenomeno dell’abusivismo è grave e va contrastato. Siccome centrali sono le questioni del decoro urbano, della corretta occupazione del suolo pubblico e del rispetto delle regole in generale. In questo senso è importante fare fronte comune con le Associazioni di Categoria nella direzione di tutelare gli utenti e gli operatori regolari. In realtà, tutte le questioni evidenziate sono già oggi all’attenzione del Corpo di Polizia Municipale, i controlli vengono effettuati e le sanzioni irrogate nel rispetto della vigente normativa. Purtroppo, taluni aspetti tecnico-