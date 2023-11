Sabato 25 novembre alle ore 21.00 il chitarrista di Mileto Antonio Rocco Grillo

si esibirà presso il teatro Metropolitano di Reggio Calabria durante l'evento

Reggio in Jazz, presentando il suo più recente lavoro discografico, dal titolo

“DOVE”. Il musicista sarà accompagnato dalla stessa sezione ritmica

presente nell’album, formata da Tommaso Pugliese al contrabbasso e

Francesco Scopelliti alla batteria, più il sassofonista siciliano Sebastiano

Ragusa. La rassegna “Reggio in Jazz”, quest’anno arrivata alla 13^ edizione

e curata dall’associazione culturale “Naima”, si svolgerà a Reggio Calabria

presso i locali del Cine Teatro Metropolitano dal 24 al 26 novembre. Dopo il

concerto del Grillo Quartet, la stessa sera di sabato, saliranno sul palco due

grandissimi nomi del Jazz Italiano: il trombettista Fabrizio Bosso e il

chitarrista Bebo Ferra. L'esibizione presso presso il teatro Metropolitano

offrirà un viaggio attraverso le tracce di “DOVE”, un mix di composizioni

originai e di standard della tradizione jazzistica. Con un approccio dinamico e

una tecnica impeccabile, il quartetto promette un'esperienza musicale che

mostra tutta la freschezza di una scena giovane ma rispettosa della lezione

impartita dai grandi maestri.

L'Album “DOVE” edito da Jazzy Records

Il gruppo presenterà i brani dell’album DOVE, primo album in trio di Antonio

Grillo, con Tommaso Pugliese e Francesco Scopelliti. Classe 1981,

chitarrista, cantante e compositore, Antonio Rocco Grillo è un musicista

poliedrico che vanta una carriera ultra decennale. Diplomato in chitarra

classica al conservatorio “Fusto Torrefranca” di Vibo Valentia, con esperienze

concertistiche in Italia e all’estero e attività di studio presso il Conservatorio di

Musica superiore di Salamanca, in Spagna, Grillo coinvolge per l’occasione

gli amici e colleghi di sempre Pugliese e Scopelliti, brillante sezione ritmica

con cui nel 2017 fonda questo gruppo. Fin d subito l’intento dei tre è di

immergersi in un lavoro alla cui base ci sia lo studio, la ricerca personale ed

originale sul linguaggio jazzistico e sui contenuti stilistici che più lo

rappresentano. Le principali fonti di ispirazione sono alcune formazioni in trio

di Jim Hall, Bill Evans, Joe Pass, Keith Jarrett, Colombo Menniti. Altri

riferimenti importanti sono Thelonius Monk per gli aspetti compositivi e Wes

Montgomery e Charlie Christian per quelli più legati allo stile e al linguaggio

chitarristico del leader, oltre naturalmente ad altri grandi musicisti di cui si è

nutrito il percorso musicale di tutti e tre i musicisti, ciascuno con il suo

bagaglio musicale jazzistico e non solo, che viene fermato come in una

fotografa sonora in questo primo album DOVE. L’album ospita anche il

fuoriclasse della tomba Giovanni Amato e la cantante Simona Daniele,

protagonista (anche in veste di autrice del testo) del bonus track “While

you go away”. I due musicisti no saranno però presenti al concerto di sabato a Reggio Calabria.