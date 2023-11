SABATO 18 NOVEMBRE avremo l’onore e il piacere di ospitare a Polistena a LSS Theater FRANK GAMBALE, la leggenda della chitarra, colui che ha rivoluzionato l’interpretazione chitarristica ed è stato consacrato come formatore e inspiratore di generazioni di musicisti. Frank Gambale si esibirà insieme alla All Stars Band, composta da Dominique Di Piazza al basso, George Whitty alle tastiere, e Gergo Borlai alla batteria. Nato come chitarrista blues e indirizzato al jazz da Chick Corea, Frank Gambale è divenuto celebre suonando nella “Chick Corea Electric Band” del grande tastierista. Da oltre quarant’anni ai vertici del circuito jazzistico internazionale grazie a uno stile personalissimo e originale, ha tredici album all’attivo come leader e altri venticinque con Chick Corea, Vital Information, Steve Smith e tanti altri. COMPRA IL TUO BIGLIETTO QUI: https://www.volumeaps.org/evento/frank-gambale-all-star-band-18-nov-2023/