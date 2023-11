E’ stata sottoscritta la preintesa sulla nuova piattaforma del Contratto Collettivo decentrato integrativo dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il documento è l’esito di una costante interlocuzione in delegazione trattante tra la parte sindacale e la parte pubblica e consentirà – una volta formalizzati tutti i passaggi autorizzatori necessari – di adeguare il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti alle disposizioni del recente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro siglato lo scorso 16 novembre 2022 e valido per il triennio 2023/2025.

Le numerose novità del recente Contratto Collettivo sono state oggetto, oltre che di specifica contrattazione per le materie in esso indicate, di un ampio confronto nel quale non è mai mancato lo spirito propositivo dell’intera parte sindacale territoriale e aziendale. La proficua interlocuzione ha anche consentito l’approfondimento congiunto dei singoli istituti innovativi, condotto in stretta collaborazione con il Servizio Giuridico ed il Servizio economico del personale della Città Metropolitana.

Le parti si sono tra l’altro impegnate a monitorare congiuntamente la successiva applicazione degli istituti contrattuali anche con il coinvolgimento degli Organismi paritetici di recente ricostituiti.

Al vaglio della delegazione anche l’imminente regolamentazione per le progressioni verticali in deroga, già discussa in più occasioni e che sarà oggetto di una successiva e specifica seduta, vista la portata innovativa dell’istituto. Confronto positivo anche sul “regolamento per l’erogazione dei buoni pasto”, documento oggi già in corso di approvazione.

La definitiva sottoscrizione del Contratto decentrato, che ha anche visto la collaborazione della Direzione Generale dell’Ente in una delle precedenti sedute, permetterà di valorizzare le risorse dell’Ente secondo principi di meritocrazia e riconoscimento delle legittime aspettative di arricchimento professionale ed economico del personale.

Soddisfazione espressa dal sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà che ha ringraziato tutti gli attori impegnati nella delegazione trattante per la sottoscrizione della preintesa. “Un nuovo passo in avanti – ha affermato il sindaco – nel percorso di efficientamento della macchina amministrativa della Città Metropolitana, che consentirà una maggiore valorizzazione delle prerogative professionali dei singoli dipendenti e dell’intero corpo burocratico dell’Ente. Un obiettivo non scontato – ha concluso il primo Cittadino – soprattutto in un’epoca storica che vede gli Enti territoriali in una condizione di difficoltà strutturale per ciò che riguarda la gestione del personale, sia per i numeri esigui delle unità operative, sia per la mole di procedimenti da organizzare. In questo senso va sottolineato l’enorme senso di responsabilità e la grande passione con cui i dipendenti della nostra Città Metropolitana affrontano quotidianamente l’attività di servizio al cittadino che dovrebbe essere propria di tutti Enti pubblici, in particolare quelli di prossimità”.