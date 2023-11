Le premesse pomeridiane a livello meteo non erano delle migliori, tra nuvoloni e minacce di pioggia non tanto velate.. ma pioggia fu… turbando non poco gli animi di tutti coloro che, soprattutto negli ultimi giorni, avevano lavorato sodo per la preparazione della serata. Nonostante tutto, la voglia e il desiderio di vivere un momento di spensieratezza, di gioia e divertimento hanno prevalso.

Già prima del “calcio d’inizio”, tanta gente si era assiepata in attesa di entrare, attrezzata di una buona dose di pazienza…ed anche di buoni ombrelli…! All’apertura degli stand, quindi è cominciato un flusso continuo di persone che ha riempito la piazza ed è stato un brulicare senza sosta tra odori e sapori nostrani, partendo dagli gnocchi di pane al burro e salvia (circa 7000 gnocchi..), con un intermezzo di una gustosa fagiolata, passando da una “classica” bruschetta e per i palati più forti, il pane con la nduja..Altri prodotti di punta sono stati la pizza di pane e, dulcis in fundo…dopo l’immancabile nutella..il top..il tiramisù di pane! Tutti prodotti realizzati direttamente dalle famiglie di Rosalì che hanno improvvisato nelle loro case dei piccoli laboratori di cucina, e a cui va riconosciuto il grande merito di non essersi in alcuno modo risparmiate, mettendo a servizio della comunità tutte le loro risorse e le loro capacità. La serata inoltre è stata animata dalla presenza del gruppo musicale dei Mattanza, che con gioia e voglia di divertirsi anche loro, hanno animato l’evento e apprezzato la maestosità della Palata preparata per l’occasione con una lunghezza di circa tre metri e mezzo e con peso di circa 30 kg dal panificio di Rodolfo Militano di Rosalì.

E così la serata è trascorsa serenamente pur con la benedizione della pioggia intermittente… che però non ha impedito di poter guardare in faccia le persone, cercare di accoglierle nel miglior modo possibile, scambiare qualche veloce battuta e rendersi conto sempre di più , come la semplicità delle piccole cose fatte con cura, con amore e con sacrificio sono la migliore arma oggi per poter costruire comunità forti e pacificate.

Accoglienza. Semplicità, Gioia: queste sono le tre parole che hanno guidato la realizzazione di questa serata fin dalla sua origine e che vogliono continuare a guidare la Parrocchia “Santa Maria d’Itria in Rosalì” e l’Associazione “In Cammino odv” (giovane realtà nata dal cuore stesso della Parrocchia con una grande voglia di fare e costruire ) che hanno ideato e promosso questo progetto a beneficio di tutto il territorio e non solo, pur tra tante fatiche e difficoltà, ma consapevoli, che anche la “la quercia , quell’albero grande e forte è nato da una piccola ghianda giacente al suolo” e confidando sempre nella Divina Provvidenza del Buon Dio, che, siamo certi non fa mai mancare ai suoi figli il suo aiuto.

E un ringraziamento non può mancare al Comune di Reggio Calabria e alla Città Metropolitana per aver patrocinato l’evento.