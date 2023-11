L’Associazione di Promozione Sociale “Chianalea” è lieta di presentare la prima edizione della manifestazione enogastronomica denominata “Il Borgo DiVino”, che inizierà giorno 9 Novembre con la conferenza di apertura a cui seguiranno i giorni 10, 11 e 12 durante i quali si darà vita ad una serie di iniziative incentrate sul vino prodotto nella nostra regione.

Verranno organizzati diversi incontri tematici con esperti del settore, dirette televisive con Graziano Tomarchio, fiere, esposizioni, incontri, concerti, degustazioni guidate, e momenti d’arte, il tutto racchiuso nel meraviglioso quartiere storico di Chianalea di Scilla.

L’importante manifestazione si colloca nell’ambito di una serie di eventi organizzati dall’APS Chianalea, che hanno come obiettivo quello di valorizzare e promuovere l’antico quartiere dei pescatori di Scilla, già punto di riferimento turistico a livello internazionale, nonché tutte le realtà imprenditoriali calabresi con le loro eccellenze enogastronomiche ed artigianali. In questo caso l’evento si incentrerà in particolar modo sul vino e la gastronomia tipica calabrese.

Il progetto “Borgo DiVino” è stato anche concepito con l’idea di destagionalizzare l’offerta turistica di Scilla ed in particolar modo del suo quartiere più rappresentativo: Chianalea.

Al “Borgo DiVino”, si beve consapevolmente il miglior vino, si degusteranno prelibate pietanze nei ristoranti di Chianalea e ci si divertirà, cantando e ballando lungo i vicoli incantati dell’antico quartiere di pescatori. Non Mancate! 10, 11 e 12 Novembre a Chianalea, Scilla!