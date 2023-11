25 novembre a Palmi, nella splendida cornice di ARCOIRIS si svolgerà una importante iniziativa culturale dal doppio significato. La premiazione del vincitore del primo concorso letterario sul tema “Il dono della Vita” e la ricorrenza della giornata internazionale contro la Violenza sulle donne. Un evento in cui non mancheranno i riferimenti alla triste cronaca di questi giorni e per ricordare le centinaia di donne che ogni anno perdono la vita per la violenza omicida del proprio partner. A questo evento saranno presenti diversi personaggi della politica, delle forze dell’ordine, della cultura e artisti nel campo figurativo e musicale. A organizzare il tutto è la poliedrica dottoressa Raffaela Condello, psicologa, scrittrice e poetessa, che dal 2018 ha istituito lo sportello di aiuto ascolto per le donne in difficoltà proprio sul tema specifico della violenza di genere. Un evento che si ripete puntualmente ogni anno e che, quest’anno, è impreziosito proprio dal concorso letterario a cui hanno partecipato oltre 40 poeti della Calabria il cui valore espressivo e lirico è stato valutato da una ristretta giuria che nei giorni scorsi ha decretato il vincitore non senza difficoltà per la bellezza dei poemi in versi che hanno impreziosito il lavoro della dottoressa Condello infaticabile e gentile “padrona di casa”.