Sabato 4 Novembre, Mannoli, affascinante borgo Aspromontano, con il patrocinio del comune di S.Stefano e della Regione Calabria, ha celebrato la 4ª edizione della Sagra della Castagna con uno splendido successo che ha catturato il cuore di tutti i presenti. Anche quest’anno, l’evento è stato curato dalle donne di Mannoli, protagoniste indiscusse,che hanno dimostrato ancora una volta, le loro capacità organizzative, il loro spirito di comunità e la passione per le tradizioni locali.

Con oltre 20 stand allestiti con cura e dedizione, la Sagra della Castagna è diventata un importante punto di riferimento anche per l’economia locale. Ogni stand offriva una vasta gamma di prelibatezze locali, oltre a manufatti in legno e lavori artigianali. La produzione e la lavorazione delle castagne sono da sempre una tradizione radicata nella cultura di Mannoli, e la Sagra ha dato l’opportunità di mettere in mostra queste abilità artigianali.

Sara Megale, Presidente del Comitato Civico “Donne in Movimento”, che ha organizzato con passione l’evento, si è detta soddisfatta per il successo della Sagra, nonostante le avversità meteorologiche. Ha affermato che ogni dettaglio è stato curato in modo maniacale, dall’allestimento degli stand della degustazione alla selezione dei prodotti offerti. Questo impegno ha reso l’evento un’esperienza indimenticabile per tutti i visitatori. Infine, ha esaltato l’importanza della collaborazione con l’associazione “Pro Mannoli 2.0″, che opera a Mannoli e di cui è presidente Rosy Morabito, anch’essa appagata ed entusiasta per l’ottima riuscita e la sinergia che porta beneficio a Mannoli.

L’evento si è concluso con il concerto di Mimmo Cavallaro, noto cantautore, che ha intrattenuto il pubblico con la sua musica coinvolgente. La sua esibizione, insieme a quella dei giganti di Taurianova, hanno aggiunto una dimensione artistica all’evento, rendendo la Sagra della Castagna non solo un’occasione per gustare deliziose specialità locali, ma anche un’esperienza culturale unica.

Momento rilevante di questa splendida giornata è stato la consegna del “premio Castagna d’oro” fortemente voluto dal Comitato Civico Donne di Santo Stefano in movimento che si è prodigato personalmente per far realizzare da un orafo reggino la castagna d’oro. Si tratta di un riconoscimento per tutte quelle eccellenze del territorio che si sono distinte in diversi settori, da quello industriale a quello giornalistico, da quello musicale e cinematografico, fino a quello sportivo. Da quello culturale a quello politico. Tutte ricchezze che grazie alla loro professionalità, alla loro capacità, al loro attaccamento per questa terra valorizzano la Calabria intera e ci rendono orgogliosi di fare parte di queste comunità. Per questa seconda edizione, con grande orgoglio di tutta la comunità, il premio è stato consegnato alla Vice Presidente della Regione Calabria Giusy Princi per Il suo impegno instancabile nel valorizzare la Calabria, unito alla sua illustre carriera educativo.

In conclusione, la 4ª Sagra della Castagna a Mannoli è stata un trionfo di cultura, comunità e tradizione. L’impegno delle donne di Mannoli, la dedizione nel curare ogni dettaglio e la partecipazione entusiasta della comunità hanno reso questa Sagra un evento eccezionale che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti i partecipanti. Mannoli può essere davvero orgogliosa di questa straordinaria celebrazione delle sue radici e della sua cultura