Si parte: il profumo del Bergamotto di Reggio Calabria è pronto ad “invadere” Reggio e tutta la Calabria. Giovedì mattina, alle ore 10, è prevista la cerimonia di apertura della seconda edizione di “Bergarè”, evento organizzata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Bergamotto, la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria insieme a tutte le associazioni di categoria. Una festa in piena regola, con ospiti illustri ed un re, il bergamotto, protagonista. Al taglio del nastro, previsto per le ore 10:00, sono invitati tutti i cittadini e la stampa. Il meraviglioso castello è ormai pronto ad ospitare chef, pasticceri, cuochi, giornalisti, profumieri, addetti ai lavori ma soprattutto i calabresi e gli ospiti di ogni luogo. Scoprire e valorizzare ancora di più il Bergamotto di Reggio Calabria è il leitmotiv della kermesse.

La prima giornata prevede l’apertura ufficiale del Villaggio, 40 casette in cui sarà possibile degustare ed acquistare qualsiasi prodotto a base di bergamotto. Una mostra mercato con le imprese della filiera, a cura delle associazioni reggine Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Copagri. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni della manifestazione dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00.

Nella stanza delle prigioni, alla quale si accede dall’esterno del castello, ribattezzata per l’occasione “stanza emozionale”, sarà possibile un’immersione sensoriale nel mondo del nostro agrume che prevede, su tutto, la proiezione di un video realizzato dal Consorzio di Tutela. L’accesso sarà possibile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00.

Stesso orario per accedere alla mostra, un’esposizione dedicata al mondo e alla storia del bergamotto, curata dal Comune di Reggio Calabria e allestita all’interno del Castello Aragonese.

Spazio ampissimo, quindi, al mondo della pasticceria, protagonista della prima giornata di Bergarè: degustazione gratuita, la cittadinanza tutta è invitata, e laboratori a cura delle Associazioni reggine CNA – Reggio Calabria, Confcommercio Reggio Calabria e Confesercenti Reggio Calabria e realizzati da: Rocco Scutellà e Francesco Scionti per Confesercenti, Carmelo Caratozzolo, Michelangelo Garruzzo e Andrea Serra per Confcommercio, Alessandro Zagari, Maurizio Errante e Bartolo Foti per CNA.

Poi, a seguire, il talk, previsto per le ore 18, in cui Tiziana De Masi, per tutti “La signora in dolce”, Vittorio Caminiti, presidente del Museo del Bergamotto, ed i rappresentanti delle associazioni di categoria, si confronteranno sul tema “Il bergamotto in cucina tra dolce e salato”.

Promemoria importante. Venerdì 27 e sabato 28 alle ore 21:30 sono previsti due spettacoli musicali, curati della Città Metropolitana, che allieteranno le serate al Castello.

Venerdì si potrà assistere gratuitamente al concerto dei Sugar Free e sabato, sempre gratuitamente, al concerto dei Kalavria.

Vi invitiamo a consultare il programma, disponibile anche nelle pagine social dell’evento, e a vivere Reggio Calabria, città del bergamotto, dal 26 al 29 ottobre.