Prim’Olio 2023: Una nuova prospettiva per l’olivicoltura in tempi di cambiamento climatico

In un contesto globale segnato da cambiamenti climatici e fluttuazioni economiche, l’olivo, simbolo di una tradizione millenaria, si trova di fronte a sfide senza precedenti. Il caldo anomalo, le precipitazioni improvvide e l’escalation dei costi delle materie prime richiedono strategie innovative lungo l’intera filiera olivicola.

La 23° edizione di Prim’Olio, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, si propone come l’evento chiave dove esperti e protagonisti del settore discuteranno le sfide e le opportunità presenti e future dell’olivicoltura. Il fulcro sarà su come affrontare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, valorizzando la ricchezza e la resilienza della biodiversità varietale olivicola.

L’evento evidenzierà l’importanza della variabilità genetica come risorsa, mettendo in luce le varietà resilienti ideali per la progettazione dei nuovi impianti. Sarà inoltre l’occasione per esplorare nuovi approcci gestionali, utilizzando tecnologie smart per guidare gli agricoltori in decisioni cruciali, dalla salute delle piante alla maturazione delle olive e alla gestione ottimale dell’irrigazione.

Un punto saliente sarà l’accento sull’innovazione nei processi estrattivi e sul suo impatto sulle proprietà degli olii extravergini, sia dal punto di vista salutistico che sensoriale.

Prim’Olio 2023 si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per tutti gli attori della filiera olivicola, offrendo strumenti e insight per una gestione ottimale delle produzioni in tempi sfidanti.

Per ulteriori informazioni o per partecipare all’evento, si prega di contattare formazioneprimolio@gmail.com