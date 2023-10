“Oggi tagliamo il nastro ma in realtà ne parliamo già da parecchio. Abbiamo avuto modo anche di presentarlo al TTG di Rimini, registrando un buon successo. C’è molta voglia di conoscere il bergamotto di Reggio Calabria fuori dai nostri confini e questa era l’occasione giusta per farlo. Ringraziamo la Camera di commercio perché, per il secondo anno, si è cimentata nel portare avanti questa iniziativa”. Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, presente oggi all’inaugurazione della seconda edizione di Bergarè, in fase di svolgimento al Castello Aragonese fino al 29 ottobre.

“Da subito – ha aggiunto – abbiamo collaborato, insieme alla Città metropolitana e a tutte le altre associazioni presenti. E’ un ulteriore passo verso quello che ci siamo sempre detti, ossia di valorizzare al massimo uno dei prodotti specifici della nostra città. Questo deve essere un altro ulteriore veicolo che ci permetterà di portare fuori dai confini della città quello che è realmente Reggio Calabria. Ci serve anche il bergamotto – ha concluso Brunetti – per far conoscere tutto il resto del bello della nostra città”.

Nella giornata inaugurale era presente anche l’assessora comunale alle Attività produttive, Angela Martino che ha affermato: “abbiamo abbracciato da subito questo evento promosso dalla Camera di commercio e che mette al centro dell’attenzione di Bergamotto di Reggio Calabria. Si tratta di un prodotto unico che riteniamo possa promuovere la bellezza del nostro territorio, rappresentando, anch’esso una svolta in termini di beneficio per i nostri operatori economici locali e anche in termini di promozione turistica”.