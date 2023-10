Giuseppe Falcomatà torna ad amministrare la città di Reggio Calabria. Nessuna prescrizione, ma annullamento senza rinvio.

Assolti anche l’imprenditore Zagarella così come il segretario comunale in carica all’epoca, Giovanna Antonia Acquaviva, l’ex dirigente Maria Luisa Spanò, e 7 ex assessori coinvolti nel processo “Miramare”: Saverio Anghelone, Armando Neri, Rosanna Maria Nardi, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Agata Quattrone e Antonino Zimbalatti.