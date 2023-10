Vincita importante per un fortunato giocatore di Gioiosa Ionica. Grazie al 10eLotto di venerdì 27 ottobre, riporta Agipronews, nella cittadina in provincia di Reggio Calabria sono stati vinti 250mila euro con nove numeri indovinati su nove giocati. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,1 miliardi di euro in questo 2023.