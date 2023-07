Reggio si prepara all’Air Show delle Frecce Tricolori: modifiche alla circolazione del traffico, bus navetta e divieti di balneazione per il weekend

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica i provvedimenti di modifica alla circolazione del traffico veicolare in vista dell’esibizione delle Frecce Tricolori, Pattuglia Acrobatica Nazionale, prevista per questo fine settimana sul Lungomare monumentale Italo Falcomatà.

SABATO 29 LUGLIO



Nello specifico si rende noto che nella giornata di sabato 29 luglio, tra le ore 8.00 e le 19.00, sarà chiuso al traffico veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati, il Lungomare Italo Falcomatà (via marina bassa), da piazza Indipendenza fino a via Guglielmo Pepe.

Nello stesso periodo viene istituito il doppio senso di circolazione su Corso Matteotti (via marina alta) nel tratto compreso tra piazza Indipendenza e via Aspromonte.

Il divieto di sosta, oltre il Lungomare Falcomatà, riguarderà anche tutte le rampe di collegamento con il Corso Matteotti, viale Zerbi nel tratto compreso tra via Roma e Piazza Indipendenza, il Parcheggio della Stazione Lido lato sud, la strada di collegamento tra via Rada delle Mura Greche e via Barlaam oltre che la stessa via Rada delle Mura Greche nel tratto compreso tra l’ex Parcheggio Atam e il Lungomare Falcomatà.

DOMENICA 30 LUGLIO



Nella giornata di domenica 30 luglio sarà nuovamente chiuso al traffico veicolare, tra le ore 8.00 e le 19.00, con divieto di sosta e rimozione forzata ambo i lati, il Lungomare Italo Falcomatà (via marina bassa), da piazza Indipendenza fino a via Aspromonte.

A questa chiusura si aggiunge, sempre nella giornata di domenica, la temporanea interdizione, solo per le ore pomeridiane tra le ore 14.00 e le ore 19.00, di via Domenico Romeo (tratto tra via De Nava e via Vittorio Veneto, dei parcheggi antistanti la stazione Lido lato Sud, tutte le rampe di collegamento tra il Lungomare e il Corso Matteotti, la via Rada delle Mura Greche, viale Zerbi (tratto compreso tra via Roma e piazza Indipendenza), via Vittorio Veneto (tratto compreso tra via Cananzi e piazza Indipendenza) e la stessa piazza Indipendenza.

Nella stessa giornata di domenica, sempre tra le ore 8.00 e le 19.00, è istituito il doppio senso di marcia su Corso Matteotti.

PARCHEGGI E BUS NAVETTA ATAM



Per consentire un più agevole afflusso da parte di cittadini e turisti sul Lungomare monumentale Italo Falcomatà, in particolare nella giornata di domenica, l’Amministrazione comunale, di concerto con la società titolare del trasporto pubblico urbano Atam, ha individuato due aree parcheggio a nord e sud del centro cittadino, predisponendo dei bus navetta continui, per tutta la giornata di domenica 30 luglio. Le aree individuate sono a nord Piazzale Ferrari, adiacente al PalaCalafiore di Pentimele, con bus in partenza verso l’ingresso del Porto, e a sud Piazzale Botteghelle con bus in partenza verso piazza Garibaldi. Naturalmente saranno comunque disponibili le linee bus ordinarie che, negli orari di chiusura del Lungomare, seguiranno il percorso Via De Nava, via Roma, viale Zerbi e viale Matteotti.

DIVIETI ATTIVITA’ IN MARE



Si comunica inoltre che in seguito all’ordinanza della Capitaneria di Porto di Messina, in occasione dell’Air Show delle Frecce Tricolori, tra le ore 13.00 e le ore 19.00 di sabato 29 luglio e di domenica 30 luglio, sarà vietato navigare, ancorare, sostare ed effettuare qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare, compresa attività di balneazione, di pesca sia professionale che sportiva, sia di superficie che subacquea, o attività di immersione. Ulteriori e più specifiche indicazioni sono reperibili nella sezione Ordinanze del portale della Guardia Costiera di Messina. (https://www.guardiacostiera.gov.it/messina/Documents/M_CCPP.CPME.CPME_REG_ORDINANZE(R).0000082.12-07-2023.pdf)