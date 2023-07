Reggio Calabria – Carta solidale per beni alimentari: l’elenco dei beneficiari

Pubblicato l’elenco beneficiari con la sola indicazione del protocollo ISEE a cui è stata trasmessa, a mezzo posta, la notifica contenente la comunicazione di assegnazione del contributo economico.

La Legge di Bilancio 2023 ha stanziato un fondo di 500 milioni di euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, a sostegno dei nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del decreto:

• iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

• titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta invece ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto includano titolari di:

• Reddito di Cittadinanza;

• Reddito di inclusione;

• Qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali è presente almeno un componente titolare di:

• Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASPI e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL;

• Indennità di mobilità;

• Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito;

• Cassa integrazione guadagni-CIG;

• Qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 382,50 (una-tantum).

GUARDA QUI ELENCO DEI BENEFICIARI

L’erogazione delle carte e del contributo avverrà a partire dal mese di luglio 2023 attraverso una carta elettronica di pagamento nominale, prepagata e ricaricabile, messa a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay, e sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio.

Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, aderenti alla convenzione.

L’attivazione della carta dovrà essere effettuata da parte del titolare di ciascuna carta, entro il 30 settembre 2023 per non perdere la somma sopra indicata.

I beneficiari NON devono inoltrare nessuna richiesta.

