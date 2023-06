Una gita a… Taurianova (Infiorata 2023)

16/03/2023

Ore 15,30 Apertura al pubblico della Chiesa del Rosario, dove per l’occasione verrà allestita una Mostra di quadri di apprezzati artisti calabresi come Natalina Fucile e Luciano Tigani.

Ore 16,30 – Posa disegni sulla via XXIV Maggio e inizio lavori della 5ª edizione dell’ Infiorata di Taurianova 2023 dei Maestri Infioratori.

Ore 18:00 Convegno sulla Proposta di candidatura a patrimonio dell’UNESCO del

Tramonto sullo Stromboli Villa Comunale V. Fava

Ore 19,00 – Piazza Italia DJ set di Nello Topa a cura di SDG EVENTS

Ore 21:30 Musica, Drink e Fitness In Piazza Italia.

17/06/2023

Ore 10:00 – Apertura al pubblico della 5ª Edizione Infiorata di Taurianova.

Ore 10:30 Presentazione del quadro raffigurante lo scoglio dell’Ulivo creato con le preziose mani del gruppo taurianovese Le Uncinettine, che cucendo migliaia di piccoli fiori all’uncinetto regaleranno ai visitatori un piccolo capolavoro di Arte alternativa.

Ore 11:30 – Sfilata Sbandieratori del Palio del Principe di Bisignano sulla Via principessa di Piemonte con partenza davanti alla Chiesa Madonna del Carmine – Via XXIV Maggio – Via Roma – Via Senatore Loschiavo e ritorno in Piazza Italia.

Ore 16,00 – Preghiera di Benedizione alla manifestazione da parte dei Parroci Don Mino Ciano e Don Cesare Di Leo.



BLA’ BLA’ – Ristorante, pizzeria, b&b – 0966 254207 – Taurianova

Ore 16:30 – Cerimonia di Inaugurazione e taglio del nastro della 5^ Edizione dell’ Infiorata di Taurianova 2023 con la partecipazione della Madrina della manifestazione Enza Petrilli insieme ai rappresentanti istituzionali, durante la Cerimonia la Banda Musicale di Sant’Eufemia D’Aspromonte suonerà l’Inno Nazionale, in seguito, lungo il percorso dell’infiorata, delizierà i visitatori con diversi brani musicali.

Ore 17:00 Cerimonia di Consegna di una ceramica artistica creata per l’occasione