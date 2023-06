Reggio Calabria, incidente stradale in pieno centro: un morto

Scontro mortale nella serata di ieri a Reggio Calabria, dove ha perso la vita un uomo di 60 anni a seguito dell’impatto tra due auto in una zona centrale, all’incrocio tra via San Francesco da Paola e via XXI Agosto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia.

In corso gli accertamenti per comprendere le dinamiche dell’incidente.