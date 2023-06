ARAMEN & STANUM (o del dì saggio degli dei) al Teatro Primo di Villa San Giovanni Produzione Teatro Primo

In scena presso la Sala Teatro Primo di Villa San Giovanni

Giovedì 22 e Venerdì 23 Giugno 2023 ore 21:00

Un musicista e una attrice che si sono perduti dentro le cubature di un testo insensato e cercano di ritrovarsi usando quelle stesse parole incomprensibili per farci uno spettacolo teatrale che li porti a una via d’uscita. Ma è un’avventura che li mette a dura prova cercare la libertà attraverso una drammaturgia che parla di statue antiche, uomini del presente, possibilità del futuro. Ma proprio quando tutto sembra convergere in un punto di rottura, ecco che qualcosa accade a dare senso e al contempo distruggere ogni singolo dettaglio esistenziale: l’avvento crudele del parallelismo incommensurabile…

Aramen e Stanum è un testo originale di Domenico Loddo, con Silvana Luppino e Domenico Canale per la regia di Christian Maria Parisi, scene e costumi Valentina Sofi, luci Guillermo Laurin, basato su una riflessione ed approfondimento sulla emersione dalle acque dei Bronzi di Riace e l’impatto che questa scoperta ha sull’autore e sulla drammaturgia. La produzione, targata Teatro Primo, è stata avviata nel mese di luglio 2022 ed è stata presentata al pubblico nella sua prima fase di studio e allestimento dal titolo B.r.o.n.z.i. Inserito dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nella programmazione di eventi in occasione dei festeggiamenti per il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

“Non si è cittadini del mondo. Piuttosto abitiamo tutti in un piccolo spazio di esso, che chiamiamo casa, via, quartiere, città, regione, nazione, continente, mondo. Piccoli puntini disseminati in una vastità incalcolabile. E ognuno si muove nello spazio contando il tempo, per superare confini, linguaggi, culture e destini. E poi? Poi ci sono le storie, raccontate, scritte, disegnate, recitate, che cercano di ridurre la distanza tra la nostra pochezza e il mistero di quella vastità.” Domenico Loddo.

Il progetto è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso Produzione Teatrale 2022-2024 della Regione Calabria Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

“ARAMEN & STANUM o del dì saggio degli Dei” di Domneico Loddo Regia Christian Maria Parisi

Con Silvana Luppino e Domenico Canale

Scene e Costumi Valentina Sofi

Luci Guillermo Laurin

Produzione Teatro Primo

Per assistere allo spettacolo “ARAMEN & STANUM”, in scena al Teatro Primo di via Delle Filande n. 29 di Villa San Giovanni, si consiglia la prenotazione. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati almeno venti minuti prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione (al n. 347.6973297, anche whatsapp).

Biglietto Intero €13,00 – Ridotto (Under 30) €10,00.