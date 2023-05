Reggio Calabria – Scoperta piazza di spaccio, 3 arresti (Il video)

loro, del delitto di detenzione e di plurime cessioni di cocaina, sono emerse anche dagli esiti delle perquisizioni, effettuate nel corso delle attività, a seguito delle quali è stata rinvenuta nel complesso una rilevante somma in contanti, costituita da banconote di piccolo taglio per un ammontare di circa 4.000 euro, sottoposti a sequestro in quanto considerati provento di spaccio di sostanze stupefacenti. Rinvenute, inoltre, varie dosi di “cocaina”, occultate negli incavi del vano scala appartenente alla palazzina del Rione.

Nell’ambito delle attività, sono stati in ultimo abbattuti e rimossi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ostacoli fissi da personale intervenuto dei Vigili del Fuoco, nella fattispecie una parete in ferro posta tra due piani ed un’altra struttura dello stesso materiale ubicata al piano terra, poiché realizzate abusivamente al fine di favorire l’attività di spaccio.

Un’ operazione che si inquadra nell’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, che si pone tra gli obiettivi principali, nell’ampio disegno di contrasto di tale fenomeno criminale dilagante e dei proventi illeciti che ne derivano, grazie ad una costante azione di controllo del territorio.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari, restano salve le successive determinazioni in fase processuale.