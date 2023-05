Durante la scorsa notte i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria sono prontamente intervenuti per spegnere un incendio in un appartamento di via Tripepi. A dare l’allarme, come riporta reggiotv, sono stati i proprietari di una attività di ristorazione che hanno notato del fumo fuoriuscire da un appartamento dello stabile.

Nell’alloggio non c’erano i proprietari. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incendio sembra sia stato un cortocircuito.