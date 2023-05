Reggio Calabria, Castorina sui concorsi pubblici: “Già on line oltre 100 posizioni aperte, sarà potenziato anche il comparto dei vigili urbani”

La rivoluzione della normalità ha un passaggio naturale ed importante che è quello legato al raggiungimento di uno degli obiettivi principali che ha voluto Giuseppe Falcomatà nel programma di mandato ed ovvero l’apertura della fase legata ai concorsi pubblici.

Dopo avere salvato la città dal disastro economico ereditato e puntato con orgoglio consapevolezza sul tema del lavoro quale elemento di garanzia per il nostro territorio, tra le mille complessità oggi sono già on line i bandi che di fatto offriranno ai nostri concittadini e non solo la possibilità di potere avere un futuro lavorativo nella propria città queste le dichiarazioni del Consigliere Comunale di Palazzo San Giorgio Avv. Antonino Castorina

Nel mentre il primo step concorsuale riguarda complessivamente 22 istruttori amministrativi, area degli istruttori (ex Cat.C), 8 funzionari contabili, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex Cat. D), 8 funzionari tecnici, area dei funzionari dell’elevata qualificazione (ex Cat.D), 12 funzionari amministrativi, area dei funzionari dell’elevata qualificazione (ex Cat.D), ed infine 11 assistenti sociali, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione (ex Cat.D) ad essere implementato sarà anche il corpo della Polizia Municipale che in questi anni ha sofferto delle criticità legate alla carenza nella pianta organica e che quindi sarà rimpolpato.

Oggi conclude Castorina più che le polemiche o le soddisfazioni vi è la necessità di veicolare al massimo le opportunità che offre il Comune di Reggio Calabria e garantire che tutto l’iter procedurale sia basato su criteri di trasparenza ed imparzialità in modo tale che questi concorsi siano davvero un opportunità per tutti e non certo un privilegio per qualcuno.

A questo va aggiunta la necessità a cui stiamo lavorando afferma Castorina di immaginare misure a tutela del cittadini dal punto di vista fiscale e potenziare la pianta parimenti la pianta organica delle società in house che lavorano con il Comune di Reggio Calabria.

Oggi più che mai prosegue Castorina, grazie anche ad un lavoro attento fatto dal Sindaco F.F. Paolo Brunetti, dell’Assessore al ramo Francesco Gangemi e dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria si apre una fase storica ed importante consapevoli che da oltre vent’anni a Reggio Calabria non si celebrava un concorso pubblico.