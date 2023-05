Reggio Calabria: 4 arresti per furto d’acqua ed energia

A seguito di mirate attività svolte sul territorio cittadino, anche nell’ambito del piano Focus ndrangheta, il personale della Polizia Locale di Reggio Calabria, nei giorni scorsi ha individuato e deferito all’autorità giudiziaria 8 persone che con i rispettivi nuclei familiari avevano occupato abusivamente altrettanti immobili di proprietà pubblica

Quattro di loro ( tre uomini ed una donna tutti domiciliati in località Arghillá,) a seguito di specifici accertamenti posti in essere unitamente a personale del servizio ispettivo dell’Enel Distribuzione, sono stati tratti in arresto, in collaborazione con personale delle Polizia di Stato, per furto aggravato di energia elettrica e deferiti per furto di acqua potabile.

Sono stati inoltre sottoposti a sequestro 3 autoveicoli risultati privi di copertura assicurativa.

Le attività si inquadrano nel più generale piano di controllo delle occupazioni abusive di immobili, finalizzate a promuovere il diritto alla casa degli aventi diritto. I trasgressori sono stati segnalati all’Aterp ed all’ufficio Patrimonio del comune per i seguiti di competenza. Trattandosi di procedimenti ancora un fase preliminare, nel rispetto del diritto costituzionalmente garantito della presunzione di innocenza, le attività dovranno essere validate dall’autorità giudiziaria competente.