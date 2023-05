Allerta Meteo Calabria, scuole chiuse: l’elenco dei Comuni (IN AGGIORNAMENTO)

Con un’ordinanza contingibile ed urgente, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di sabato 20 maggio 2023 a causa di avverse condizioni meteorologiche, come comunicato dal bollettino della Protezione civile.

Inoltre, per la stessa ragione, il primo cittadino ha revocato l’isola pedonale prevista su Corso Mazzini per sabato.

Si consiglia la massima prudenza, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani.

Ecco gli altri comuni del Catanzarese dove le scuole resteranno chiuse: Sellia Marina, Chiaravalle centrale, Torre di Ruggiero, Botricello, Sersale, Satriano, Cicala, Soverato.

-Anche il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole nella giornata di domani.

Ecco gli altri comuni del Vibonese dove le scuole resteranno chiuse: Nicotera, Arena, Serra San Bruno.

Crotone ha convocato questo pomeriggio il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che, con mezzi ed uomini, monitorerà il territorio nelle prossime ore. A seguito del bollettino meteo con livello di allerta Arancione emesso dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di domani 20 maggio, il sindaco diha convocato questo pomeriggio il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che, con mezzi ed uomini, monitorerà il territorio nelle prossime ore. Resta confermato quanto già comunicato dall’Arcidiocesi di Crotone nella mattinata e cioè “che in caso di emanazione di allerta arancione per la giornata di sabato 20 maggio, la tradizionale processione notturna a Capo Colonna non avrà luogo” Nel corso della riunione sono stati poi adottati ulteriori provvedimenti. E’ stato deciso di chiudere, a scopo prudenziale, tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ville, parchi pubblici e cimiteri cittadini per la giornata di domani 20 maggio. Chiuse anche la Fiera Mariana e le giostre ubicate in via Giovanni Paolo II.

-Nel Reggino le scuole resteranno chiuse a Melito Porto Salvo.