Versace e Mantegna: “Auguri di buon lavoro al neo eletto presidente dei sindaci della Locride Vincenzo Maesano”

“Un sincero in bocca al lupo e auguri di buon lavoro al neo eletto presidente della Comunità dei sindaci della Locride, Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino e valente rappresentante della comunità di quell’area strategica del territorio metropolitano”. E’ quanto affermano in una nota congiunta il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ed il Consigliere delegato Domenico Mantegna.

“La designazione di Maesano, eletto per acclamazione dai colleghi sindaci, segna una bella pagina di democrazia per l’intero territorio locrideo. Siamo certi – aggiungono – che il dialogo e l’interlocuzione con l’associazione dei sindaci saranno riferimenti cardine per le politiche di crescita che riguardano quell’area del nostro territorio, sulla quale la Città Metropolitana ha molto investito in termini di infrastrutture e servizi per la comunità”.

“Al presidente Maesano giungano quindi le nostre più sincere felicitazioni – concludono – nella certezza che sarà la persona giusta per rappresentare le istanze dei Sindaci e dei cittadini della Locride, in un percorso sinergico che vedrà protagonista la Città Metropolitana, al fianco dei Sindaci e dei Comuni di quell’area, a sostegno delle politiche di sviluppo al servizio della comunità locridea”