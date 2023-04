Studenti Erasmus, Nucera lancia l’idea: “Sinergia tra Varsavia e le università reggine”

L’imprenditore Giuseppe Nucera, presidente del comitato ‘La Calabria che vogliamo’, nei giorni scorsi ha visitato la Vistula University di Varsavia, che insieme a The Vistula School of Hospitality (ex Scuola di turismo e ospitalità di Varsavia), rappresenta uno dei principali pilastri del Vistula Group of Universities, che si sta sviluppando dinamicamente negli ultimi anni. Entrambe le istituzioni operano in un campus a Varsavia.



“L’incontro con Piotr Kociszewski , Pro Rettore della Vistula Group Universities e con Anita Didkowska, Prof.ssa di cultura Italiana presso la Vistula University di Varsavia ha rivelato una serie di opportunità da cogliere per le università del territorio reggino, la Mediterranea e l’Università per Stranieri Dante Alighieri.

Presso le università di Varsavia dedicate al turismo studiano ragazzi di oltre 100 nazionalità, che ogni anno grazie alle esperienze Erasmus visitano numerose nazioni sparse in tutta Europa. Creare una sinergia virtuosa tra la Polonia e le università reggine garantirebbe importanti ricadute positive per il nostro territorio.

La Dante Alighieri -evidenzia Nucera- gode all’estero di un’ottima reputazione nella promozione della cultura e della lingua italiana, fattore che favorisce un ulteriore valorizzazione delle sue potenzialità.



Da imprenditore che opera da decenni nel settore del turismo, sono certo che è possibile creare sinergie importanti tra le università di Varsavia e gli atenei reggini, incentrate su scambi culturali e visite di studenti stranieri di ogni nazionalità in riva allo Stretto.

La Polonia guarda alla Calabria con interesse, storicamente è meta gradita ai polacchi e la presenza del volo diretto Lamezia-Cravocia favorisce questo rapporto. Il valore garantito dalla storia e cultura italiana abbinata alle tradizioni della Calabria è inestimabile, non a caso ho potuto verificare personalmente l’interesse da parte delle università di Varsavia a creare un rapporto sinergico con la Mediterranea e la Dante Alighieri.

Nel corso del prossimo viaggio a Varsavia -conclude Nucera- in qualità di semplice intermediatore potrei farmi carico delle intenzioni delle università reggine rispetto all’interesse mostrato dalla Vistula University di Varsavia”.