Spettacolo Alis Gran Galà: al Palacafiore di Reggio Calabria “Le Cirque Wtp”

Chiediamo quindi se ci siano ad oggi rapporti di collaborazione fra Le Cirque WTP ed il colosso canadese.



G.P. “Legami odierni nessuno dopo i cambi di proprietà avvenuti col passaggio da Guy Laliberté ai fondi americani e successivo chapter eleven e nuovi azionisti. Oggi noi siamo una cosa e loro sono un’altra cosa.”



Sul palco vediamo due estremi: Asia Tromler ovvero “Alis” in persona, ingaggiata quando aveva appena 17 anni e Yves Decoste che nonostante abbia superato i 60 porta in scena l’iconico “Statue Act” assieme a Valentina Sidenko. Tuttavia non è certo l’unico veterano del palco. Anche Jonathan Morin ha 22 anni di esperienza alle spalle e quindi ci chiediamo se non sia un rischio investire su artisti non propriamente nel fiore degli anni o al contrario appena sbocciati.



G.P. L’esempio che ha portato è una eccezione incredibile. Yves è personaggio pazzesco che è riuscito il suo corpo ma soprattutto la sua capacità mentale per fare il suo fantastico numero. I giovani per noi sono importanti e ovviamente li curiamo e ricerchiamo attraverso i principali festival internazionali. Il fatto di avere artisti mediamente di età, anche 40, 45, 50 è un elemento purtroppo penalizzante negli atti di forza mentre non lo è in clownerie o giocoleria.



Che dire? I fatti hanno dato indubbiamente ragione alla visione di Gianpiero Garelli. La dimostrazione forse che a fare ciò che “fanno tutti” non si diventa grandi.

Invece “Alis” è pronta a portarci attraverso lo specchio e farci scoprire che tutto è possibile. Due ore di magia pura, una perla così lucente che pare quasi troppo bello per essere vero l’averla a due passi da casa. “Un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi” come lo definisce il Maestro di Cerimonia.

E voi, siete pronti ad abbandonare la routine e partire?