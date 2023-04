Sarà il campione olimpico Elia Viviani a guidare la Nazionale azzurra al Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Cresce di ora in ora l’attesa per il Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Dopo la presentazione della “Maglia Amaranto” un’altra novità positiva caratterizza il percorso di avvicinamento al ritorno della grande classica del Sud. La Federciclismo ha diramato i nominativi dei ciclisti convocati dalla nazionale italiana del Commissario Tecnico Daniele Bennati. A guidarla sarà Elia Viviani, Ineos Grenadiers, plurimedagliato campione olimpionico, con alle spalle otto titoli ai campionati europei e due campionati del mondo, vincitore di numerose tappe al Giro d’Italia, del quale vanta anche la maglia ciclamino nell’edizione 2018, al Tour de France e alla Vuelta di Spagna.

Sarà lui il capitano e portabandiera azzurro a far da chioccia alla squadra di giovani messa in campo dal CT Bennati. A comporre il team della nazionale saranno Dario Igor Belletta, Team Jumbo Visma Development Team, Marco Frigo, Israel Premier Tech, Gianmarco Garofoli, Astana Qazaqstan, Bryan Olivo, CTF, Andrea Raccagni Noviero, Soudal Quick Step Devo Team, Lorenzo Ursella, Development Team DSM, ed appunto il capitano Elia Viviani, Ineos Grenadiers.

Il ritrovo è fissato per la serata di venerdi 14 aprile a Bagnara Calabra. Nella giornata di sabato gli azzurri prenderanno parte ad una ricognizione su strada e nella giornata di domenica 16 aprile saranno in gara con la partenza fissata alle 12.05 da Riace Marina per arrivare sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria intorno alle ore 16.00. Ad Elia Viviani, vincitore dell’ultima edizione del Giro della Provincia di Reggio Calabria, spetterà in griglia la dorsale numero 1.

“E’ un grande onore per noi – affermano il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace ed il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella – accogliere al Giro ciclistico della Città Metropolitana la presenza di atleti così prestigiosi ed apprezzati sul piano sportivo a livello nazionale ed internazionale. La ripartenza del Giro, dopo dodici anni, è già da considerarsi un successo, vista l’enorme attenzione che il ritorno di questa storica gara sta già suscitando tra gli addetti ai lavori e gli appassionati. Il Giro sarà per noi una bella giornata di sport, oltre che una straordinaria vetrina per il nostro territorio, rimettendo in moto una macchina che, anno dopo anno, punterà a perfezionarsi, attraverso il coinvolgimento delle realtà sportive più prestigiose, ma anche con la partecipazione del territorio e dei Comuni all’evento sportivo. Il nostro benvenuto quindi va agli atleti azzurri ed a tutti i ciclisti del circuito professionistico che il prossimo weekend sbarcheranno a Reggio Calabria. Siamo certi che loro per primi, insieme ai tanti tifosi ed appassionati che li seguiranno, rimarranno estasiati dalla bellezza della nostra terra”.