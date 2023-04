Reggio Calabria – Nel “Manuale di flebologia ambulatoriale” anche lo specialista calabrese Scarlata

di Grazia Candido – In tutte le librerie, dallo scorso mese di Marzo, è presente il “Manuale di flebologia ambulatoriale” di Alessandro Frullini (Flebologo e Presidente onorario e fondatore AFI – Associazione Flebologica Italiana) al quale hanno collaborato medici specialisti di tutt’Italia e l’unico calabrese, è il dottore Emanuele Nazario Scarlata, responsabile dell’ambulatorio di angiologia dell’ospedale Morelli (GOM), oggi punto di riferimento non solo per Reggio Calabria ma, di tutta la provincia.

Insieme al noto specialista reggino che, oramai da anni, applica ai suoi pazienti la tecnica efficace per il trattamento delle varici degli arti inferiori, la scleroterapia e/o scleromousse con risultati molto soddisfacenti, affrontiamo il tema da lui trattato nel volume di flebologia, approfondendo lo stato dell’arte e le conoscenze che, nella medicina moderna, mutano sempre più rapidamente.

“In questo libro, vi è uno studio approfondito dei maggiori temi flebologici, frutto di una collaborazione con molti dei più importanti flebologi italiani. Io ho scelto di affrontare l’edema degli arti inferiori, comunemente conosciuto come “gambe gonfie”, sviscerando le cause e le cure che si differenziano da paziente in paziente – afferma il dottore Scarlata – In circa 40 pagine, ho evidenziato la diagnosi differenziale delle gambe gonfie che dipende da un accumulo di liquidi nello spazio interstiziale e le cause sono molteplici come malattie epatiche, linfatiche, renali, cardiache, articolari, posturali, infettive, all’insufficienza venosa cronica, trombosi venosa. In buona sostanza spesso, ci si ritrova di fronte ad una confusione sulle cause del gonfiore delle gambe trattato impropriamente, sic et simpliciter, con l’assunzione di un diuretico pensando di risolvere il problema, ma di solito dopo un apparente miglioramento, il paziente può addirittura peggiorare – spiega lo specialista –. Ribadisco che va curata la causa delle gambe gonfie e non il sintomo gonfiore”.

Alla luce di ciò, da tempo, si sentiva la necessità di un vero manuale di flebologia aggiornato che rispecchiasse le attuali conoscenze e potesse servire da riferimento per chi desiderasse approfondire un determinato tema, ma anche per i giovani medici che volessero farsi affascinare da questa materia. E oggi, tramite questo libro, specialisti e medici di base potranno esaminare una delle branche della medicina che si è notevolmente evoluta nel tempo.

“Ho trattato la gamba gonfia dovuta anche alle vene varicose che, a differenza di quanto comunemente si crede, non sono un disturbo estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia a carico del sistema circolatorio. Le varici possono causare fastidi, in alcuni casi, portare a problematiche di salute più gravi ed un elevato sviluppo di problematiche circolatorie – continua il dottore Scarlata -. E ancora, l’edema degli arti inferiori: si tratta di un accumulo di liquido nello spazio interstiziale, che può verificarsi a causa dell’aumento della permeabilità dei vasi capillari, della ritenzione di sodio oppure, di un’insufficienza dei vasi linfatici che non riescono a drenare adeguatamente. Questo disturbo spesso, si manifesta con gonfiore, sensazione di pesantezza e tensione, talvolta crampi. Da non confondere con il lipedema, una malattia progressiva, cronica e invalidante, che sarebbe un accumulo di grasso sottocutaneo che colpisce le donne, spesso localizzato negli arti inferiori, con un’origine probabilmente genetica che viene confusa con l’obesità e trattate con “diete perenni”. Nella diagnosi differenziale, ho affrontato anche il linfedema primitivo, edema su base linfatica, spesso poco diagnosticato in quanto patologia poco conosciuta. In buona sostanza, con il mio modesto contributo, ho cercato di fare chiarezza su alcuni temi ostici quanto presenti nella quotidianità del mio ambulatorio ribadendo che il trattamento di cura in grado di prevenire o alleviare il gonfiore alle gambe, non è uguale per tutti e che tale sintomo non va sottovalutato o trascurato per vie delle antipatiche complicanze come infezioni, ulcere, dermatiti”.

Quello che è riuscito a fare il flebologo reggino, insieme agli altri specialisti, è una perfetta fotografia della flebologia moderna che rende non solo l’insufficienza venosa cronica ma anche l’edema delle gambe una delle situazioni patologiche più curabili con discrete percentuali di successo specie se diagnosticate e trattate precocemente.